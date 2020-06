송호성 기아차 사장, 광주공장 방문…"PBV 생태계 점검"

대표이사 선임 후 첫 현장으로 광주공장 찾아

'플랜S' 핵심 PBV사업 주도 위해 관련 생태계 점검

지역 특장 전문 업체 방문해 협업 가능성 살피기도

[아시아경제 김지희 기자] 송호성 기아자동차 사장이 16일 광주공장과 광주지역 특장 전문업체를 찾아 '목적 기반 모빌리티(PBV)' 생태계를 점검했다.

기아차는 광주 하남공장에 군용 차량을 비롯한 특수 차량 생산라인을 갖췄으며, 고객의 다양한 목적에 적합한 차량을 개발 및 납품하고 있다. 송 사장은 광주 하남공장의 특수 차량 생산 라인을 둘러본 뒤 “기아차가 가지고 있는 특수 차량 사업 헤리티지를 기반으로 모빌리티 및 물류 등 기업 고객들의 다양한 요구에 맞는 고객 맞춤형 차량과 최적의 솔루션을 적시에 제공해 글로벌 PBV 사업을 선도할 수 있도록 준비에 만전을 기해야 한다”고 강조했다.

송 사장이 이달 10일 주주총회와 이사회를 통해 대표이사로 선임된 후 첫 현장으로 광주공장을 택한 것은 ‘플랜 S’의 핵심인 PBV 사업을 주도적으로 실행하겠다는 의지를 나타낸 것으로 풀이된다. 광주 지역 PBV 연관 네트워크 점검을 통해 관련 전략의 구체적 실현을 위한 기반을 다지기 위한 것이다.

기아차는 올해 1월 ‘전기차 및 모빌리티 솔루션’의 2대 미래 사업으로 전환하겠다는 중장기 미래 전략 ‘플랜 S’를 공개했다. 특히 PBV 시장에서 경쟁력을 확보한다는 포부다. 이를 위해 PBV 신사업 추진을 위한 '신사업추진실'을 신설했으며, 영국 상업용 전기차 전문 업체 '어라이벌(Arrival)'에 전략 투자도 단행했다. 국내 자율주행 TaaS 기업 ‘코드42’와도 협업해 PBV 사업 전용 모빌리티 서비스를 개발 중이다. 하반기에는 미국 스타트업과 제휴를 통해 스마트 물류 전용 PBV 개발에도 속도를 낸다.

이밖에도 기아차는 국내외 목적형 고객 맞춤 차량 및 부품 제작에 역량이 있는 유관업체들을 적극 발굴하고 있다. 이에 송 사장은 특장 전문 업체인 '코비코'를 방문해 PBV 사업 협업 가능성을 살피기도 했다. 코비코는 군의 특수 요구에 맞춰 군용 카고, 군용 중량물 운반차, 군용 구급차 등의 운전실 및 적재함 등을 제작하는 기업이다.

기아차는 PBV 사업을 전기차 운행을 효율적으로 지원하고 새로운 부가가치를 창출할 수 있는 솔루션도 함께 제공하는 B2B 지향의 종합 서비스 사업으로 추진하고 있다. 니로EV, 쏘울EV 등 기존 전기차의 PBV 별도 트림 운영을 시작으로, 차량 공유 서비스 전용차를 비롯 상하차가 용이한 저상 물류차, 냉장·냉각 시스템이 적용된 신선식품 배송차 등 도심 물류 서비스 맞춤 PBV를 개발 중이다. 아울러 핵심 부품 및 차량의 소량 다품종 개발, 샤시 플랫폼 기반 다양한 차체 모듈 조립 기술 확보 등을 위해 오픈 이노베이션 방식을 활용하고 있다.

기아차 관계자는 “PBV 생태계 전반에 걸쳐 다양한 기업들과 오픈 이노베이션 기반 파트너십을 구축함으로써 PBV는 물론 최적의 솔루션을 적기에 제공해 PBV 사업을 새로운 성장동력으로 발전시켜 나갈 것”이라고 말했다.

