전자담배, 250℃ 넘으면 발암물질 "급증"

[아시아경제 황준호 기자] 국내 연구진이 액상형이나 권련형 전자담배의 연기를 발생시켜 유해성을 분석할 수 있는 장비를 개발했다. 연구진은 이 장비를 통해 국내 시판 중인 전자담배를 분석한 결과, 250℃ 이상 전자담배의 온도가 올라갈 경우 포름알데히드 등 유해물질이 급격하게 증가하며, 가열온도에 따는 유해물질 발생농도 차이는 최대 1000배 이상 벌어진다고 밝혔다.

안전성평가연구소가 16일 공개한 '전자담배연기 표준 발생 시스템'은 전자담배의 종류에 상관없이 표준화된 전자담배연기를 발생시킬 수 있는 장치다. 담배연기를 발생시키는 온도와 기체의 유량을 통제해 전자담배의 종류에 상관없이 안전성 여부를 비교할 수 있다.

작동 방식은 온도제어 용기에서 전자담배에 열을 가한 후, 공기발생기를 통해 공기를 불어넣어주는 방식으로 전자담배의 연기를 발생시킨다. 이어 고온의 전자담배연기를 실온으로 온도를 낮춘 후 시료를 채취해 분석한다.

연구팀은 이 시스템을 통해 국내 시판 중인 전자담배 연기의 유해성을 분석했다. 이 결과 전자담배의 가열 온도가 250℃ 이상 올라갈 경우 포름알데히드 등 유해물질이 급격하게 증가하는 것을 확인했다. 또 가열온도에 따라 유해물질 발생 농도가 최대 1000배 이상 차이난다는 것을 밝혀냈다.

안전성평가연구소 흡입독성연구그룹 김용현 박사는 "이번 연구는 향후 국제적 기술 상용화 및 전자담배 독성영향평가 시험가이드라인 마련에 이바지 하게 될 전망"이며 "전자담배연기 표준 발생 시스템을 이용해 전자담배가 인체에 미치는 영향과 유해성에 대해서도 일정한 조건 하에서 평가할 예정"이라고 밝혔다.

