롯데 신동빈, '아픈손가락' 호텔 직접 챙긴다…17일 부산행

[아시아경제 차민영 기자] 신동빈 롯데그룹 회장(사진)이 경영난에 처한 호텔 자회사에 힘을 실어주기 위해 부산으로 향한다.

16일 유통업계에 따르면 신 회장은 오는 17일 해운대에 위치한 '시그니엘 부산' 오픈 행사에 참석해 호텔을 둘러볼 방침이다. 롯데그룹의 황각규 부회장과 송용덕 부회장도 신 회장과 동행한다. 이날 행사에는 박양우 문화체육관광부 장관도 참석할 예정이다.

6성급 호텔인 시그니엘 부산은 부산 지역 최고층 빌딩인 '엘시티 랜드마크타워'의 3~19층에 들어선다. 해운대 지역에서 7년만에 등장하는 럭셔리 호텔로 총 260실 규모로 지어졌다.

신 회장이 직접 시그니엘 부산 개관 행사에 참석하는 데는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 침체에 빠진 호텔산업에 대한 우려가 반영된 것으로 풀이된다.

실제 롯데지주 롯데지주 004990 | 코스피 증권정보 현재가 34,400 전일대비 1,400 등락률 +4.24% 거래량 65,009 전일가 33,000 2020.06.16 09:43 장중(20분지연) close 는 최근 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유해 온 총 555억원 상당의 롯데푸드 주식 전량을 취득하며 자금 수혈에 나서기도 했다. 이에 롯데지주 롯데지주 004990 | 코스피 증권정보 현재가 34,400 전일대비 1,400 등락률 +4.24% 거래량 65,009 전일가 33,000 2020.06.16 09:43 장중(20분지연) close 의 롯데푸드 지분율은 36.37%로 늘었다.

한편, 신 회장은 이달 말 일본 롯데홀딩스 주주총회에 참석할 것이란 관측이 나오기도 했으나, 부산행을 택하면서 이는 어렵게 됐다. 이번 주총은 신 회장이 지난 4월 일본 롯데홀딩스 회장에 취임한 후 열리는 첫 주총으로 알려졌다.

