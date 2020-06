벤츠 사회공헌위, 코로나19 위기 극복에 8억원 추가 기부

2월 10억원 선제 투입 이어…車 1대당 10만원 기부금 적립

[아시아경제 김지희 기자] 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 장기화로 어려움을 겪는 국내 취약계층과 의료진을 지원하고자 사회복지법인 아이들과미래재단에 18억원을 기부한다고 16일 밝혔다.

메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 코로나19 극복을 위한 기금으로 지난 3월부터 5월까지 판매된 차량 1대당 10만원의 기부금을 적립했다. 선제적으로 투입한 10억원 외 8억여원의 기부금을 추가 조성했다. 벤츠 코리아는 이 기간 동안 한국수입자동차협회 등록대수 기준 총 1만8389대를 판매했다.

메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 지난 2월 취약계층을 지원하기 위해 10억원을 선제적으로 투입했다. 이후 추가로 마련된 8억여원은 코로나19의 여파로 도움이 필요한 국내 취약계층 아동 및 청소년 가정과 의료진뿐만 아니라 노년층, 소상공인, 의료기관 등 여러 지역사회 구성원을 지원하기 위해 다양한 방식으로 사용할 계획이다.

디미트리스 실라키스 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회 의장은 "이번 기부를 통해 코로나19의 장기화로 어려움을 겪고 있는 사회 각계각층과 긴장 속에 고생하고 있는 의료진을 지원하고 나아가 위축된 지역사회가 활기를 되찾는 데 도움이 되길 바란다“며 “앞으로도 메르세데스-벤츠가 고객으로부터 받은 사랑을 따뜻한 사회적 책임으로 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다“고 말했다.

