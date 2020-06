중국 5월 산업생산 회복…소매판매·투자는 주춤

[아시아경제 베이징=박선미 특파원] 중국의 5월 경제지표는 코로나19 충격을 여전히 반영 중이다. 산업생산이 강한 회복세를 나타내고 있지만 소비와 투자가 여전히 위축된 모습을 보이고 있다.

15일 중국 국가통계국은 5월 산업생산이 작년 동기대비 4.4% 증가했다고 발표했다. 전문가들의 예상 증가율 5%에는 못미쳤어도 4월 증가율 3.9% 보다 확장폭이 커졌다. 제조업 증가율은 5.2%를 기록해 평균 이상의 성적을 거뒀다.

중국의 월간 산업생산 증가율은 코로나19 여파로 1∼2월 -13.5%로 급락했다가 3월 -1.1%, 4월 3.9%, 5월 4.4%로 명확한 V자 반등 곡선을 그리고 있다.

하지만 빠른 산업생산 회복과는 달리 소매판매와 투자는 여전히 코로나19 충격을 반영 중이다. 5월 소매판매는 전년 동기대비 2.8% 감소했다. 4월 감소폭 7.5% 보다는 개선됐어도 여전히 마이너스 흐름을 나타내 정부의 각종 소비활성화 정책에도 불구하고 소비가 회복되지 않고 있음을 드러냈다.

부동산,인프라 등의 지출을 나타내는 고정자산 투자는 전년 동기대비 6.3% 감소해 전문가들의 예상치 -6.0% 보다도 낙폭이 커졌다. 제조업 투자는 1~5월 14.8% 감소했고 인프라 투자는 6.3% 줄었다. 부동산 투자가 -0.3%에 그쳐 그나마 선방했다는 평가를 받았다.

5월 실업률은 5.9%로 4월 6.0% 보다는 다소 낮아졌다. 전문가들은 중국 정부가 집계하는 실업률이 실제 고용상황을 정확하게 반영하지 못해, 실제 실업률은 이보다 더욱 높을 것으로 내다보고 있다.

한편 중국 국가통계국은 이날 오전 5월 경제지표 발표 관련 기자회견을 준비했지만 코로나19 베이징 확산 때문에 기자회견을 취소했다.

베이징=박선미 특파원 psm82@asiae.co.kr