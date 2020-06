코로나19 전담병원 마산의료원, 일반환자 입원 치료 재개

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남도는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 발생 이후 감염병 전담병원으로 지정된 도립 마산의료원에서 일반 환자 입원 치료를 재개한다고 14일 밝혔다.

지난 2월 26일 감염병 관리 전담병원 지정 이후 기존 입원환자 병상을 비우고 코로나19 확진자를 수용했던 마산의료원이 15일부터 일반 환자 입원 치료를 재개한다.

도는 최근 도내 코로나19 상황이 안정세에 접어들었고 외래진료 개시에 따른 일반 환자용 입원병실 수요가 증가해 코로나19 병상을 조정해 일반 입원 병상을 운영하기로 했다.

이에 따라 코로나19 병상은 68병상, 일반 환자 입원 병상은 140병상 규모로 운영된다.

마산의료원은 코로나·일반 병상 동시 운영으로 감염이 우려되는 점을 고려해 코로나 환자와 일반 환자의 동선을 확실히 구분해 운영할 계획이다.

또 입원 치료가 필요한 환자에게는 추후 확진 환자 발생으로 코로나 병상이 부족할 경우를 대비해 '다시 병원을 비울 가능성이 있다'는 사전 설명을 한 뒤 입원절차를 밟을 방침이다.

외부 교수가 진료해 외래 진료 재개에 포함되지 않았던 흉부외과·비뇨기과·정신과·피부과와 중환자실, 호스피스병동, 365안심병동도 차례로 진료를 시작할 계획이다.

신종우 도 복지보건국장은 "도민들의 진료 공백 최소화를 위해 외래 진료 재개 이후 일반 환자의 입원도 가능하도록 코로나 병상을 조정했다"며 "다만 코로나 환자가 급증할 때를 대비해 언제든지 일반 환자 입원 병상을 코로나 병상으로 신속하게 전환할 수 있도록 해 감염병 관리에 전력을 기울이겠다"고 말했다.

