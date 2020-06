<과장급 전보>

▶기획재정담당관 김상진 (수출진흥과장)

▶혁신행정담당관 백운활 (한국농수산대학 기획조정과장)

▶식량정책과장 김정주 (기획재정담당관)

