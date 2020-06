경기도, 108개 주민제안 '숙의토론' 통해 결정한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 도민과 소통을 강화하고 숙의민주주의를 확대하기 위해 오는 16일과 18∼19일 수원 경기도 업사이클플라자에서 '민관협치형 주민참여예산 숙의 토론회'를 개최한다.

주민참여예산 공모사업에 제안된 정책 아이디어를 자치단체 사전 검토나 심사 과정을 거치지 않고 도민과 토론으로 정책 우선순위를 정하는 방식은 전국에서 처음 시도하는 것이라고 도는 설명했다.

이날 토론회에서는 ▲반려동물 야간 응급 콜센터 ▲반값 청년 임대주택 건설 ▲곤충 매개 노인치유 프로그램 지원 등 88개 단체의 105개 의제가 논의 대상에 오른다.

토론에는 정책 제안자와 관계 공무원, 민관협치 위원 등이 참여해 사업 타당성과 효과성을 검토한 뒤 우선 순위를 정하게 된다.

이 과정을 거쳐 선정된 30여 제안은 다음 달 사업부서, 제안자 등을 통해 후속 숙의 과정을 거쳐 실행 가능한 사업으로 다듬어진다. 우후 민관협치위원회 의결, 온라인 도민투표, 주민참여예산위원회 선정 등을 거쳐 내년 사업 예산안에 반영된다.

도는 코로나19 예방을 위해 토론 분임인원을 15명 내외로 최소화하고 참석자 간2m 거리 두기, 발열 체크 등 방역수칙을 준수하며 행사를 진행한다.

