[내일날씨]낮까지 전국 비...오후엔 습하고 찜통더위

[아시아경제 박지환 기자] 일요일인 14일에는 전국에 비가 내리다 오전 중부지방을 시작으로 낮에 대부분 그치겠다. 비가 그친 후에는 습하고 체감온도가 높을 것으로 예상된다.

13일 기상청에 따르면 토요일 밤부터 일요일 아침까지 충청도와 남부지방을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 30∼50㎜(호남 내륙은 50㎜ 이상)의 많은 비가 내리는 곳이 있겠다.

전국의 내일 아침 최저기온은 20∼24도, 낮 최고기온은 25∼33도의 분포로 토요일보다 다소 높겠다.

습도의 영향으로 체감온도는 기온보다 1∼3도 가량 높을 것으로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.

아침 예상 최저기온은 △서울 21도 △대전 23도 △광주 23도 △부산 21도 △대구 24도 △춘천 22도 △제주도 24도 등이다. 낮 예상 최고기온은 △서울 28도 △대전 28도 △광주 27도 △부산 26도 △대구 32도 △춘천 30도 △제주도 27도 등으로 예보됐다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr