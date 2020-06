[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)는 12일 오전 강남시니어플라자에서 제48회 어버이날 기념 ‘가족사랑 사진 · 영상 공모전’ 시상식을 개최했다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 지역사회 감염으로 인해 어버이날 행사를 대신해 비대면 온라인으로 기획돼 5월8일부터 25일까지 공모된 사진 82건, 동영상 29건의 작품 심사를 통해 최종 13건의 작품을 선정했다.

이날 열린 시상식에 수상자 10명이 참석하여 시상, 인터뷰 및 작품 감상 시간을 가졌다.

