휘발유 가격 3주 연속 ↑…전국 평균 1305.6원

[아시아경제 황윤주 기자] 전국 주유소 휘발유 가격이 3주 연속 상승했다.

13일 한국석유공사 유가 정보 서비스 오피넷에 따르면 이달 둘째 주 전국 주유소 주간 단위 휘발유 판매 가격은 리터당 1305.6원으로 지난주보다 27.5원 올랐다.

앞서 주유소 휘발윳값은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19), 국제유가 폭락 등의 영향으로 1월부터 4개월 이상 하락세를 탔다. 그러나 지난 4월부터 국제 유가가 다시 오르기 시작하며 국내 주유소 휘발윳값도 5월 중순을 기점으로 반등했다.

휘발유 가격이 가장 저렴한 대구 지역 휘발유 가격은 1273.9원으로 아직은 1300원 선을 밑돌았다.

전국 주유소 경유 판매 가격은 지난주보다 27.5원 오른 1111.7원이었다.

주유소 가격에 결정적 영향을 미치는 국제 유가도 상승세를 이어갔다. 한국으로 수입하는 원유의 기준이 되는 두바이유 가격은 배럴당 2.1달러 오른 41.3달러로 집계됐다.

한국석유공사는 "OPEC+ 감산 규모 1개월 연장 합의, 주요 투자은행의 유가 상향 전망 등으로 국제 유가가 상승했다"고 설명했다.

