김하영 "'개그콘서트' 동생들 고마워…9개월 동안 대기실 같이 써"

[아시아경제 임주형 인턴기자] 배우 김하영이 KBS 예능 프로그램 '개그콘서트' 종영 소감을 전했다.

김하영은 12일 자신의 인스타그램에 쓴 글에서 "9개월간 같은 대기실 쓰면서 나를 보듬어주고 감싸준 우리 이쁜 개콘 동생들. 내가 제일 막내지만"이라며 "사진에 없는 안소미, 오나미, 박소영, 강유미, 김민경 모두모두 고맙고 사랑합니다"라고 전했다.

이어 "그대들 덕분에 매일 웃으며 행복했다"라고 덧붙였다.

이날 김하영은 KBS '개그콘서트' 멤버들과 함께 찍은 사진을 공개하기도 했다.

앞서 '개그콘서트'는 지난 3일 마지막 녹화를 진행했다. 해당 프로그램은 이날 녹화분이 방송된 뒤 잠정 종영할 예정이다.

한편 김하영은 '개그콘서트'에서 '절대(장가)감 유민상' 코너에 출연해 코미디언 유민상과 호흡을 맞추고 있다.

임주형 인턴기자 skepped@asiae.co.kr