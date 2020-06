메드팩토-제넥신, 항암 신약 병용요법 개발 협약

[아시아경제 조현의 기자] 메드팩토 메드팩토 235980 | 코스닥 증권정보 현재가 56,600 전일대비 400 등락률 +0.71% 거래량 840,374 전일가 56,200 2020.06.12 15:30 장마감 close 는 항암 신약 '백토서팁'과 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 93,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 93,400 2020.06.12 15:30 장마감 close 의 면역항암제 후보물질 '하이루킨-7'을 병용 투여해 치료 효과를 확인하는 연구개발 협약을 체결했다고 12일 밝혔다.

메드팩토 메드팩토 235980 | 코스닥 증권정보 현재가 56,600 전일대비 400 등락률 +0.71% 거래량 840,374 전일가 56,200 2020.06.12 15:30 장마감 close 의 백토서팁은 면역항암제의 치료 효과를 저해하는 형질전환증식인자 TGF-β(티지에프-베타)의 신호 전달을 억제하는 신약 후보물질이다. 암 주변 미세 환경을 조절해 항암제가 암세포를 공격할 수 있도록 돕고 암의 증식과 전이를 저해하는 역할을 했다. 다국적제약사 MSD, 아스트라제네카 등의 면역항암제를 함께 투여하는 임상시험을 진행 중이다.

제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 93,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 93,400 2020.06.12 15:30 장마감 close 의 하이루킨-7은 면역세포 성장 및 활성화 물질 '인터류킨-7'(IL-7)을 기반으로 개발된 면역항암제다. 체내 면역세포인 T세포의 증식과 활성을 돕는다.

김성진 메드팩토 메드팩토 235980 | 코스닥 증권정보 현재가 56,600 전일대비 400 등락률 +0.71% 거래량 840,374 전일가 56,200 2020.06.12 15:30 장마감 close 대표는 "백토서팁은 현재 진행 중인 임상시험에서 다양한 항암제와의 병용 투여가 가능하다는 사실을 입증하고 있다"며 "앞으로도 국내외 주요 기업과의 협력을 통해 백토서팁의 가치를 더욱 높여 나갈 것"이라고 말했다.

