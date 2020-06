정 총리, 감염병 전문가 간담회…"2차 대유행 대비도 필요한 상황"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 12일 "중앙재난안전대책본부(중대본)에서 방역 강화조치를 연장하는 등 방역대책을 결정했으나, 앞으로 추가적으로 필요한 조치가 무엇인지 살펴보고, 2차 대유행에 대한 대비도 필요한 상황"이라고 말했다.

정 총리는 이날 정부서울청사 집무실에서 국내 감염병 전문가들과 간담회를 가진 자리에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응과 관련해 이같이 밝혔다.

이날 간담회에는 김남중 서울대병원 교수, 김종헌 성균관대 의대 교수, 김홍빈 분당서울대병원 교수, 이상일 울산대 의대 교수, 이재갑 한림대 강남성심병원 교수, 정희진 고려대 구로병원 교수가 참석했다.

간담회는 최근 수도권을 중심으로 한 산발적 집단감염이 연쇄적으로 발생하는 등 위험도가 높아짐에 따라 정부의 방역전략 및 향후 정책방향에 대해 전문가들의 의견을 수렴하기 위해 열렸다.

정 총리는 "그간 정부가 코로나19를 대응하는데 전문가들의 의견과 건의가 큰 힘이 됐다"며 "대구·경북에서 확진자가 급증했으나, 전문가 의견에 따라 환자 분류체계 정비 및 생활치료센터 도입했고, 확진자들에 대한 효과적 관리가 가능했다"고 언급했다.

그러면서 "그런 노력의 결실로 환자의 급격한 증가세가 꺾였고, 국제적으로도 모범사례로 인정받았다"며 전문가들에게 감사를 표했다.

다만 "생활 속 거리두기로 전환한 지 한 달이 지났지만, 수도권 중심의 산발적 집단감염과 감염경로를 알 수 없는 사례가 지속되는 등 상황이 심상치 않다"고 지적했다.

간담회에서는 코로나19의 장기화에 대비해 의료전달체계나 인력 측면에서 지속 가능한 방역체계 구축방안을 논의했다. 아울러 현 상황에 대해 국민들이 실제 체감할 수 있는 지표(index) 개발 등을 통해 더욱 효과적으로 국민들과 소통할 수 있는 방안에 대해서도 의견을 나눴다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr