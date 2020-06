감성 충만 목포 항구 버스킹, 이제는 항구포차에서

12일 개장하는 삼학도 항구포차 야외무대에서 버스킹 무대 열려

매주 금·토요일 19시에 실력파 뮤지션들이 공연

[아시아경제 호남취재본부 박기동 기자] 목포시는 12일 낭만 항구의 감성으로 가득한 삼학도 항구포차 상설 야외무대에서 항구버스킹이 열린다고 밝혔다.

삼학도 항구포차는 맛의 도시 목포의 맛과 분위기를 함께 느낄 수 있게 새롭게 조성된 포차존으로, 12일 오후 6시 개장식을 하고 첫 손님을 맞는다.

항구포차 전면에 목포 내항과 유달산을 배경으로 하는 상설 야외무대에서 열리는 항구버스킹은 매주 금·토요일(오후 7시) 만날 수 있다.

이번 주에는 버스킹의 신으로 불리는 혼성듀엣 ‘해필넬라’, 퓨전국악팀 ‘락드림’, 7080남성듀엣 ‘선드랍스’, 80년대 유명 통기타 그룹 ‘소리새’가 멋진 무대를 꾸민다.

항구포차의 맛있는 음식에 입이 행복하고, 함께 즐기는 음악으로 눈과 귀가 즐거울 것으로 기대된다.

한편, 오는 10월까지 대장정에 돌입한 목포항구버스킹은 매주 금·토요일 저녁 7시 삼학도 항구포차, 매주 토·일요일 오후 2시 1897 개항문화 거리광장, 매주 토요일 저녁 7시 북항노을공원에서 개최된다.

호남취재본부 박기동 기자 kidpak75@asiae.co.kr