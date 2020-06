남다른 '집콕족의 홈카페', 에넥스의 제안

[아시아경제 김종화 기자]최근 SNS상에서 커피와 설탕, 물을 섞고 4000번 저어야 만들어지는 일명 '달고나 커피'가 인기를 끌었던 것처럼 집에서도 카페에 있는 듯 분위기를 느끼고 직접 만든 커피와 요리로 즐거움을 찾는 이들이 늘고 있다. 이러한 트렌드에 발맞춰 ㈜에넥스(대표이사 박진규)의 공식 온라인 쇼핑몰 '에넥스몰'은 홈카페 연출을 위한 다양한 가구들을 출시하고 있다.

최근 출시된 'ET 페블스톤 대리석 홈바 아일랜드식탁'은 스마트한 기능으로 편리성을 높인 것이 특징이다. '빌트인 슬라이딩 콘센트'가 내장돼 무선충전과 2구 콘센트, USB 포트를 활용할 수 있으며, 슬라이드 덮개가 있어 안전하다.

커피머신이나 토스트기, 스마트폰 등을 자유롭게 사용할 수 있으며 요리와 식사 외에 공부, 업무 등 작업대로도 활용 가능하다. 상판은 2020년형 화이트 크리스탈 칩 패턴의 인조 대리석을 사용했다. 화사한 분위기를 연출할 뿐 아니라 공간을 더욱 넓어 보이게 하는 효과를 준다.

'ET 블랙브릭스 멀바우 LED 아일랜드 홈바식탁'은 분위기 있는 와인 바, 카페처럼 연출할 수 있는 제품이다. 어두운 색감의 멀바우 원목 스타일로 고급스러우면서 레트로한 감성을 느낄 수 있다. 상판 하단에는 LED 조명이 적용돼 한층 우아한 분위기를 돋운다. 또한 오픈형 수납공간으로 물품을 넉넉하게 보관하게 할 뿐 아니라 자연스러움을 극대화했다.

'ET 샤론 대리석 식탁'은 세련된 브런치 카페에 온 듯 분위기를 연출한다. 상판 대리석은 우아하고 드라마틱한 패턴이 돋보이며, 유광 코팅되어 광택을 느낄 수 있다. 상판 모서리는 라운드로 마감해 부드럽고도 트렌디한 분위기를 자아낸다. 여기에 하단 프레임은 실버 컬러 매치로 모던함을 더한다.

아이들이 있는 집이라면 요리준비, 식사부터 미술활동까지 가능한 'ET 키튼 이태리 나노클린 식탁'이 제격이다. 이태리 신소재 '나노클린(Nano Clean)' 상판이 적용돼 뜨거운 열과 스크래치, 오염에 강한 특징이 있다. 라운드 형태의 무광 크림화이트 상판은 특유의 질감과 함께 부드러운 분위기를 전한다. 하부 프레임은 E0등급 북미산 자작나무를 사용해 따뜻한 감성을 더한다.

에넥스 관계자는 "코로나19로 집에서 보내는 시간이 늘면서, 집에서도 다채로운 활동을 하려는 움직임이 생겨나는 것 같다"면서 "앞으로 에넥스는 고객 니즈와 트렌드를 반영해 제품을 개발하고 출시해나갈 계획"이라고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr