국립발레단 14일 '지젤' 온라인 상영

2018년 3월21일 공연 영상…'지젤' 박슬기·'알브레히트' 이재우

[아시아경제 박병희 기자] 국립발레단이 오는 14일 오후 7시 '지젤'을 온라인 상영한다.

국립발레단은 애초 10~14일 제10회 대한민국발레축제 개막작으로 예술의전당 오페라극장에서 '지젤'을 공연할 예정이었다.

하지만 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위한 정부의 '수도권 다중이용시설 운영 중단(5월29일~6월14일)' 요청으로 예정된 공연 일정을 취소했다.

국립발레단은 대신 오는 14일 온라인 상영을 통해 발레 애호가들의 아쉬움을 달래줄 예정이다.

국립발레단은 코로나19 확산으로 지금까지 올해 예정된 공연을 한 번도 무대에 올리지 못 했다. 대신 지난 4월 온라인 스트리밍 서비스 'KNB RE:PLAY'를 시작해 '안나 카레니나','라 바야데르', '호두까기 인형' 등을 온라인으로 보여줬다.

14일 국립발레단 공식 유튜브를 상영될 '지젤'은 2018년 3월21일 공연 영상이다. 지젤은 박슬기, 알브레히트는 이재우, 미르타는 정은영, 힐라리온은 정영재가 맡는다.

한편 제10회 대한민국발레축제는 오는 18일 유니버설발레단 공연으로 개막한다. 유니버설발레단은 갈라 6작품과 클래식 발레 작품인 '잠자는 숲속의 미녀' 중 3막을 공연할 예정이다. 대한민국발레축제는 오는 28일까지 9개 작품을 선보인다.

