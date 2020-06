[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 11일 오후 구청장실에서 개최된 ‘영등포구어린이집연합회 성금 및 성품 전달식’에 참석했다.

이날 영등포구 국공립·민간·가정·직장 어린이집연합회 회장 및 영등포구육아종합지원센터장은 지역 내 저소득층, 한부모가정 등을 위해 ▲온라인 교육용 태블릿PC 36대(1800만원 상당) ▲성금 1467만4000원 등 모두 3267만4000원을 기부했다.

채 구청장은 어린이집연합회 및 육아종합지원센터의 따뜻한 기부에 감사 인사를 전했으며, 지역 내 어린이들의 건강과 안전을 위해 신종 코로나바이러스 감염병(코로나19) 예방책 마련에 최선을 다해줄 것을 당부했다.

아날 기부한 성품 및 성금은 영등포구사회복지협의회를 통해 지역 내 한부모 가정 및 소외계층을 위해 사용될 예정이다.

