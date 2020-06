[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 무안군(군수 김 산)은 학교 개학을 맞아 무안군보건소와 교육지원청, 소비자식품위생감시원 등이 합동으로 점검반을 편성해 급식소와 납품 식재료 공급업체에 대한 지도·점검을 오는 15일부터 26일까지 10일간 실시할 예정이라고 11일 밝혔다.

이번 점검에서는 유통기한 경과 제품 사용 행위 및 음용수 관리, 식품의 위생적 취급기준 및 시설기준 위반 여부 확인, 건강진단 실시 여부 등 조리 종사자 개인위생 관리와 식재료 공급·유통·구입·보관·조리·배식 단계별 위생관리 사항을 점검할 예정이다.

보건소 관계자는 “학교는 동일 식재료 사용 등으로 대규모 식중독 발생 우려가 있어 취약요인을 집중적으로 점검해 안전한 먹거리가 제공되도록 노력하겠다”며 “위반사항에 대해서는 시정지시 및 행정적 조처를 할 예정이다”고 말했다.

