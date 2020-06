하이드아웃, 여름용 1마일 팬츠 출시

[아시아경제 조유진 기자] 코오롱인더 코오롱인더 120110 | 코스피 증권정보 현재가 35,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 35,000 2020.06.11 08:49 장시작전(20분지연) close 스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 라이프스타일 브랜드 하이드아웃이 여름을 시원하게 즐길 수 있는 ‘1마일 팬츠’를 출시했다.

1마일 팬츠는 하이드아웃에 처음으로 시어서커 소재를 사용한 상품이다. 시어서커는 원단 자체에 있는 요철 때문에 피부에 옷이 잘 닿지 않아 쾌적한 느낌을 준다.

허리끈과 밴드로 허리 부분이 디자인돼 착용감이 편안하고 와이드 실루엣으로 남녀노소 모두 데일리 팬츠로 즐길 수 있다. 다크네이비, 라이트카키, 그레이카키, 그레이블루, 블루스트라이프, 브릭 컬러 등 여섯 가지 색상으로 출시하여 선택의 폭을 넓혔다.

하이드아웃은 온라인 편집숍 ‘29cm’에 지난 2일에 1마일 팬츠를 선공개했다. 2주간 매출 목표치를 7일째에 달성하는 등 좋은 출발을 보이고 있다.

하이드아웃의 이현찬 차장은 “원마일 팬츠는 누가 언제 입어도 어울릴만한 아이템으로 쉽게 손이 가는 컬러감이 특징"이라며 "선판매에 좋은 반응을 보이고 있는 만큼, 앞으로 다양한 채널을 통해 고객과 만날 수 있도록 하겠다”고 전했다.

한편, 하이드아웃은 15일부터 코오롱몰과 하이드아웃 홈페이지를 비롯해 무신사, W컨셉 등으로 원마일 팬츠의 판매처를 확장할 예정이다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr