은평구 5개 마을 공동체 활동 시작

주거환경개선사업 마을공동체 역량강화 위한 주민공모 5개 마을 선정

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 관리형 주거환경개선사업 마을 내에서 주민공동체가 지속적으로 활동 할 수 있도록 하기 위해 서울시 2020년 관리형 주거환경개선사업 주민공모사업에 응모한 결과 5개 마을이 선정, 6월부터 본격적인 공동체 활동에 들어간다.

이번 공모는 관리형 주거환경개선사업 주민 참여확대와 지속적인 역량강화로 주민공동체 활성화를 촉진하고 주민공동이용시설 효율적 운영지원으로 사회적경제 정착 및 자립기반을 지원하기 위해 마련된 것이다.

선정된 사업은 ▲ 산새마을 모이자! 산새공방 ▲ 녹번산골마을 장담그기와 목공체험 ▲ 편백마을 마을탐방코스 및 편백나무를 이용한 마을상품 개발 ▲ 햇빛마을 노래교실 등 주민참여프로그램 ▲ 수리마을 마을탐방해설가 양성과 주민참여프로그램으로, 올해 6월부터 11월 말까지 주민공동체 활성화를 위한 다양한 사업이 추진된다.

이번에 선정된 사업은 주민이 스스로 지역문제 해결하고 주민의 삶의 질 향상을 위해 마을 주민이 희망하는 맞춤형 마을공동체 역량강화를 위해 주민단체가 제안, 주민공동이용시설을 활용해 공동체에서 함께 소통하고 수익을 창출하는 등 마을자원을 활용한 비즈니스모델 수립 및 운영이 가능한 사업들로 구성돼 있다.

은평구 관계자는 “이번 공모를 통해 주민 스스로 마을의 자원을 활용해 경제적인 자립을 꾀할 수 있는 내실 있는 사업이 되길 바란다”며 “사업기획 단계부터 실행까지 마을 주민과 함께 도시재생 전문가가 컨설팅으로 참여한 만큼 관리형 주거환경개선사업이 활력을 불어넣을 것으로 기대한다”고 말했다.

