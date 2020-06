[아시아경제 호남취재본부 박명진 기자]11일 전북 전 지역에서 흐리고 비가 내리겠다.

전북 최저 기온은 22℃, 최고 기온은 29℃며 비가 내린 영향으로 낮 기온은 어제보다 1~도 낮아지며 폭염 특보는 해제될 것으로 보인다.

파고는 전북북부 앞바다 0.5~1.5m, 전북남부 앞바다 0.5~1.5m가 되겠다.

미세먼지 농도는 오랜만에 내린 비 덕분에 전북권역 ‘좋음’ 수준으로 예상된다.

전북 각 지역 기온은 다음과 같다.

▲전주 22~29℃ ▲익산 22~29℃ ▲군산 22~28℃ ▲완주 21~29℃ ▲무주 21~29℃ ▲김제 22~29℃ ▲부안 22~28℃

▲진안 20~28℃ ▲고창 22~28℃ ▲남원 22~30℃ ▲순창 22~29℃ ▲정읍 22~29℃▲임실 21~27℃▲ 장수 20~27℃

