[아시아경제 조성필 기자] 아모텍 아모텍 052710 | 코스닥 증권정보 현재가 24,850 전일대비 50 등락률 -0.20% 거래량 137,298 전일가 24,900 2020.06.10 15:30 장마감 close 은 기타자금 250억원 조달을 위해 엔에이치 아이비케이씨 하이테크 제일호 신기술조합을 대상으로 교환사채를 발행한다고 10일 공시했다.

사채 만기일은 2023년 6월12일이며 만기이자율은 0%다. 교환대상은 자회사인 아모그린텍 아모그린텍 125210 | 코스닥 증권정보 현재가 13,200 전일대비 250 등락률 -1.86% 거래량 306,461 전일가 13,450 2020.06.10 15:30 장마감 close 보통주 165만 8952주다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr