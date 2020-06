양준일 측 "'중고차 발언' 오해 소지 있어…진심으로 사과 드린다"

[아시아경제 임주형 인턴기자] 여성 스태프에게 성희롱 발언을 했다는 의혹이 불거진 가수 양준일 측이 해당 발언에 대해 사과했다.

유튜브 채널 '리부팅 양준일' 제작진은 9일 유튜브 커뮤니티 채널에 "중고차와 새차를 통해 비유한 발언과 관련해 악의적인 댓글이 달리고 있다"며 "적합하지 않은 대화가 라이브를 통해 송출됐다. 진심으로 사과 드린다"고 밝혔다.

이어 "방송 직후 양준일은 특정 성별에 의미를 두지 않은 발언이었지만 오해의 소지가 있는 발언이었다"며 "곧바로 당사자에게 진심 어린 사과를 했다"고 덧붙였다.

입장 표명이 늦어진 이유에 대해서는 "일반인인 제작진이 사건이 확대돼 불필요한 오해를 사는 것은 원치 않았다"며 "당사자의 의견을 존중해 별도의 게시글을 올리지 않았지만 그럼에도 양준일이 금일 제작진 사무실을 방문해 재차 사과의 말씀과 위로를 전했다"고 해명햇다.

앞서 지난 3일 양준일이 인터넷 방송 라이브를 진행하면서 한 여성 스태프에게 성희롱 발언을 했다는 의혹이 불거졌다. 남자친구가 없는 여성 스태프를 두고 "새 차를 중고차 가격에 사실 수 있는 기회" 등 여성을 차량 가격에 빗대는 취지로 발언한 것으로 전해졌다.

제작진 입장 전문

안녕하세요 구독자 여러분재부팅 양준일 제작진입니다.

지난 6월 3일 (수) 먹방 라이브에서 언급된 '중고차와 새 차를 통해 비유한 발언'에 관한 악의적인 댓글이 달리고 있어 제작진은 이에 대한 입장을 표명하려 합니다.

먹방 라이브를 진행하게 된 배경은 많은 분께서 양준일 선배님의 식사 모습을 궁금해하시어, 녹화 도중 스텝들과 함께하는 식사 시간에 깜짝 이벤트를 진행하게 되었습니다.

기존 녹화와 다르게 라이브용 스마트폰과 태블릿으로만 진행하다 보니 평소보다 다른 편안한 분위기가 형성되었고,

이 과정에서 많은 분이 보고 계신 자리에적합하지 않은 대화가 라이브를 통해 송출되었습니다.

이 점 진심으로 사과드립니다.

방송 직후 양준일 선배님은특정 성별에 의미를 두지 않은 발언이었지만 오해의 소지가 있는 발언임을 인지하였으며곧바로 당사자에게 진심 어린 사과를 했습니다.

이후 해당 발언에 대한 입장을 표명하는 글을 바로 게시하지 않은 이유는 일반인인 제작진이, 사건이 확대되어 불필요한 오해를 사는 것을 원치 않았기에 당사자의 의견을 존중하여 별도의 게시글을 올리지 않았으며, 그럼에도 불구하고 양준일 선배님은 금일 제작진 사무실을 방문하여 재차 사과의 말씀과 위로를 전하였습니다.

양준일 선배님을 포함한 저희 제작진은 이번 일에 대해 안타깝게 생각하고 있으며 사전 준비가 미흡했던 점 다시 한번 사과드립니다.

앞으로는 더욱더 재미있고 즐거움을 드릴 수 있는 콘텐츠를 제작하는 제작진이 되도록 노력하겠습니다.

감사합니다.

+덧붙이는 글일부 시청자께서 일반인인 제작진을 타깃으로 한 악의적인 댓글을 작성하였으며 이에 제작진은 향후 불법적인 캡처와 비판을 넘어선 악의적인 댓글에 대해 법적인 조치를 할 예정입니다.

임주형 인턴기자 skepped@asiae.co.kr