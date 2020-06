산은 등 채권단 "현산, 진정성 의문…구체적 요구사항 제시해라"

HDC현대산업개발 인수의지 표명 환영

인수확정 조건 협상 적극적으로 임해야

[아시아경제 조강욱 기자] 산업은행과 수출입은행 등 채권단이 HDC현대산업개발의 '인수상황 재점검과 인수조건 재협의' 요청과 관련해 먼저 구체적인 요구사항을 제시해달라고 10일 밝혔다.

이날 산은은 'HDC현대산업개발의 아시아나항공 인수 관련 보도자료에 관한 채권단 입장'이라는 제목의 보도자료를 통해 "현산 측이 그동안 인수여부에 관한 시장의 다양한 억측이 있었음에도 불구하고, 의사 피력이 늦었지만 인수의지에 변함이 없음을 밝힌 것은 긍정적"이라고 평가했다.

하지만 "현산 측이 보도자료에서 밝히고 있는 인수를 확정하기 위한 제시조건은 이해관계자간 많은 협의가 필요한 사항으로서 서면으로만 논의를 진행하는 것의 한계가 있음에도 불구하고, 현산 측이 서면을 통해서만 논의를 진행하자는 의견에는 자칫 진정성 자체에 대한 의문이 제기될 수 있다"며 우려도 표명했다.

이에 산은은 현산 측이 요청한 '인수상황 재점검과 인수조건 재협의' 내용과 관련해 효율성 제고 등의 차원에서 이해관계자간 논의가 진전될 수 있도록 현산측이 먼저 구체적인 요구사항을 제시해 줄 것을 요청했다. 또 향후 공문발송이나 보도자료 배포가 아닌 협상 테이블로 직접 나와 적극적으로 협상에 임해줄 것도 당부했다.

산은 측은 이와 별개로 현산측이 제시한 조건에 대해서는 이해관계자간 논의를 진행할 계획이라고 밝혔다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr