속보[아시아경제 허미담 기자] 경기 광주시는 곤지암읍에서 자가격리 중인 53세 여성이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 10일 밝혔다.

이 여성은 최근 코로나19 확진자가 잇따라 발생한 용인시 기흥구 어린이집의 조리사로 해당 어린이집의 보육교사(수원 58번 환자)가 지난달 30일 확진된 뒤 자가격리에 들어갔다.

이 어린이집에서는 지난 5일 2세 남아(용인 78번 환자)가 양성 판정을 받은 데 이어 6일에는 다른 2세 남아(용인 81번 환자)와 이 남아의 어머니(용인 82번 환자)가 잇따라 확진됐다.

