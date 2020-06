아우디, SUV 'Q5·Q5 프리미엄' 15일부터 출시

[아시아경제 성기호 기자] 아우디가 프리미엄 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘더 뉴 아우디 Q5 40 TDI 콰트로’와 ‘더 뉴 아우디 Q5 40 TDI 콰트로 프리미엄’을 15일부터 판매한다고 10일 밝혔다.

이번에 출시하는 ‘더 뉴 아우디 Q5’는 ‘더 뉴 아우디 Q5 40 TDI 콰트로’와 ‘더 뉴 아우디 Q5 40 TDI 콰트로 프리미엄’의 두 가지 트림으로 선보인다. ‘더 뉴 아우디 Q5’는 2.0L 디젤 직분사 터보차저 엔진과 S트로닉 7단 자동 변속기를 탑재하여 파워풀한 드라이빙 퍼포먼스와 우수한 연비를 자랑한다. 특히, ‘버츄얼 콕핏’, ‘아우디 커넥트’, ‘헤드업 디스플레이’를 비롯해 다양한 안전 및 편의사양을 기본으로 탑재해 상품성과 프리미엄 가치를 더욱 강화했다.

이로써 지난 달 출시한 ‘더 뉴 아우디 Q5 45 TFSI 콰트로’와 ‘더 뉴 아우디 Q5 45 TFSI 콰트로 프리미엄’에 이어 ‘더 뉴 아우디 Q5 40 TDI 콰트로’와 ‘더 뉴 아우디 Q5 40 TDI 콰트로 프리미엄’의 디젤 엔진 트림 2종이 추가되어 ‘아우디 Q5’는 총 4종의 차량 라인업을 갖추게 되었다.

‘더 뉴 아우디 Q5 40 TDI 콰트로’와 ‘더 뉴 아우디 Q5 40 TDI 콰트로 프리미엄’은 2.0L 4기통 디젤 직분사 터보차저 (TDI) 엔진과 7단 S트로닉 자동 변속기를 탑재했다. 최고 출력 190 마력, 최대 토크 40.8kg.m의 강력한 주행성능을 발휘한다. 정지상태에서 100km/h까지 가속 시간은 8.1초, 최고 속도는 220km/h, 연비는 복합 연비 기준 12.0km/l이다. (도심연비: 10.7km/l, 고속도로 연비 14.1km/l)

‘더 뉴 아우디 Q5 40 TDI 콰트로’에는 디자인 라인 익스테리어와 18인치 5-더블스포크 다이내믹 디자인 휠이, ‘더 뉴 아우디 Q5 40 TDI 콰트로 프리미엄’에는 스포츠 라인 익스테리어와 19인치 5-암 윙 디자인 휠이 적용되어 스포티하고 역동적인 느낌을 자아낸다. 또 아우디의 LED 기술이 집약된 '아우디 LED 헤드라이트'는 높은 시인성으로 더 안전한 주행을 도우며, 일반 LED보다 높은 밝기로 촘촘하게 배열된 광선을 통해 보다 넓은 가시범위와 안전성을 자랑한다.

‘더 뉴 아우디 Q5 40 TDI 콰트로’에는 탑재된 센서 및 카메라로 전방 시야의 상황을 감지하여 필요 시 브레이크 요동을 통해 긴급 경고를 하고, 운전자가 반응하지 않으면 자동으로 제동하는 ‘프리센스 시티’ 그리고 ‘크루즈 컨트롤’과 ‘전·후방 주차 보조시스템’등 탑승자는 물론 보행자의 안전까지 생각하는 다양한 최첨단 안전 사양이 기본 탑재되었다.

‘더 뉴 아우디 Q5 40 TDI 콰트로’의 가격은 6292만원이고 ‘더 뉴 아우디 Q5 40 TDI 콰트로 프리미엄’의 가격은 6592만원이다. (부가세 포함, 개별 소비세 인하 적용 기준)

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr