식품 이어…신세계百, 생활 장르 VIP 제도 신설

3개월간 80만원 이상 사용시

생활 장르 코어 고객 선정

"장르별 개인화 마케팅"

[아시아경제 차민영 기자] 신세계백화점이 업계 최초로 생활 장르 VIP 제도 '생활 장르 코어 고객'을 도입해 맞춤형 마케팅에 나선다.

신세계는 오는 16일까지 전 점포의 생활 장르 VIP 고객 5만4000명을 뽑아 개인화·맞춤형 서비스에 나선다고 10일 밝혔다. 생활 장르 VIP로 선정되면 신세계 바이어에게 직접 인테리어 노하우도 배울 수 있다. 대상 고객은 생활 장르에서 최근 3개월간 80만원 이상 구매한 고객이다. VIP 선정 기준 금액은 향후 변경될 수 있다.

코어 고객에게는 두 달에 한 번 바이어 추천 상품의 할인 쿠폰과 함께 최신 트렌드를 담은 맞춤형 문자 메시지 '공간의 기준'을 전달한다. 6월 테마는 집콕족을 위한 '키친 앤 다이닝'이다. 또한 생활 장르 VIP 고객을 위한 '리빙 마일리지' 제도를 도입해 구매 금액의 5%를 적립할 수 있게 한다. 마일리지 포인트는 신세계백화점 상품권으로 교환할 수도 있다.

신세계백화점은 이번 생활 장르 VIP 제도 신설을 통해 백화점 큰손으로 떠오른 생활 장르 고객들에게 차별화된 경험을 선사할 방침이다. 실제 생활 장르는 매년 두 자릿수 이상 신장세로, 올해도 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에도 1~5월 누계 기준 전년 대비 6.4% 신장했다.

특히 생활 장르 VIP 고객은 백화점 식품관 등 타 장르 연계 구매도 활발하다. 신세계백화점은 지난 4월 3일부터 19일까지 '메종 드 신세계' 테마 행사 기간 동안 전점 생활 장르 코어 고객 4만7000명을 시범 선정해 최대 7% 할인혜택과 구매 금액의 5% 적립 혜택을 담은 스마트 메세지를 전송했다. 그 결과, 생활 장르 VIP는 일반 고객보다 평균 2.1배 많은 금액을 쇼핑에 썼다. 식품관 외 여성·남성패션, 화장품, 잡화 등 다른 장르에서도 일반 고객보다 2배 이상 지출했다. 특히 식품 장르에서는 일반 고객보다 2.5배 높은 객단가를 기록했다.

이성환 신세계백화점 영업전략담당 상무는 "올해 업계 최초로 식품 VIP를 선보인 데 이어 생활 VIP를 선정하며 장르별 개인화 마케팅을 확대했다"면서 "고객의 라이프스타일에 맞는 다양한 서비스로 업계를 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

한편, 신세계는 지난 3월부터 식품관 VIP를 별도 선정해 식품 바이어가 '이달의 식재료'로 추천하는 상품의 할인 혜택 등을 제공하고 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr