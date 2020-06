남원시, ㈜대승엠엔에스와 투자협약 체결

남원사매일반산업단지 분양 개시

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 남원시가 남원사매일반산업단지 순조로운 분양추진에 첫 발을 내디뎠다.

9일 시장실에서 남원시, 전북도, 기업대표 등이 참석한 가운데 ㈜대승엠엔에스와 남원사매일반산업단지 첫 투자협약(MOU)을 맺었다고 밝혔다.

㈜대승엠엔에스 남원사매일반산업단지에 부지면적 33,058㎡, 건축면적 3,998㎡ 규모로 투자하여 모듈러교실(임시교사)을 생산할 계획이다.

또한 이번 투자로 70억원의 사업비와 20명의 신규 고용창출이 발생될 것으로 예상하고 있다.

이에 생산품인 모듈러임시교사와 관련하여 현재 다수 교육청과 설치가 협의 중으로 계속해서 수요량이 증가하고 있는 상황이다. 이에 현재 임대 사용하고 있는 공장을 처분하고 남원시로의 이전을 결정하게 되었다고 대표는 전했다.

이환주 남원 시장은 “코로나19 장기화로 인한 어려운 경제 환경 속에서도 남원시에 투자를 결정한 안순화 대표에 감사를 전하며 남원사매일반산업단지 첫 번째 입주기업인 만큼 기업 유치에 탄력을 받을 수 있어 남원시가 최선을 다해 행정적인 노력을 아끼지 않을 것”을 약속했다.

㈜대승엠엔에스의 신규투자로 남원시는 신규 일자리 창출과 지역주민의 소득증대에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대하고 있으며 지역경제 순환과 활성화에도 기여할 것으로 보고 있다.

