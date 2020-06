양천구 목2동, 60대 남성·신정1동, 60대 여성 코로나19 확진

탁구클럽 관련자로 47번 확진자(목2동, 60대 여성, 6일 양성판정) 가족...강서구 SJ투자회사 관련 확진자와 접촉한 자

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)에서 58·59번째 코로나19 확진자가 2명 추가로 발생했다.

추가로 발생한 확진자는 58번(목2동 거주, 60대 남성), 59번(신정1동 거주, 60대 여성)으로 총 2명이다.

58번째 확진자 A씨는 양천구 소재 탁구클럽 관련자로 47번 확진자(목2동, 60대 여성, 6일 양성판정)의 가족이다. A씨는 지난 2일 기침 등 증상이 발현, 8일 양천구 보건소 선별진료소에서 검사를 받고 9일 오후 최종 양성 판정을 받았다.

또 59번째 확진자는 강서구 SJ투자회사 관련 확진자와 접촉한 자로 8일 양천구 보건소 선별진료소에서 검사를 받고 9일 오후 최종 양성 판정을 받았다.

확진자는 모두 국가지정병원인 보라매병원으로 이송 완료한 상태이며, 이송 후 즉시 확진자 거주 지역 주변에 대한 방역을 실시·완료했다.

구는 확진자 동선과 그 외에 정보는 확인되는 대로 양천구 홈페이지 및 SNS(블로그, 인스타그램)를 통해 정확하고 신속하게 공개할 예정이다.

이로써 양천구 코로나19 누적 확진자 수는 59명이 됐다.

김수영 양천구청장은 “언제든지 예기치 못한 곳에서 코로나19 감염 사례가 발생할 수 있으니, 다중이용시설에서는 사람 간 일정한 거리를 두고 마스크를 잘 쓰는 등 주의를 해야 한다“며 “나와 우리 지역사회의 안전을 위해 철저한 방역 수칙 준수에 힘써 주시길 바란다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr