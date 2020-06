[아시아경제 전진영 기자] 김부겸 더불어민주당 전 의원이 8월 전당대회를 앞두고 당대표 출마 결심과 함께 차기 대선 불출마 의사를 피력한 것으로 알려졌다.

9일 언론보도 등에 따르면 김 전 의원은 이날 오전 여의도의 한 카페에서 당대표 출마를 준비 중인 우원식 의원을 만나 “당 대표가 되면 (2년) 임기를 모두 채우겠다”며 이같이 밝힌 것으로 전해졌다.

김 전 의원은 조만간 공식 전당대회 출마 선언을 할 예정이다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr