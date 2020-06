[속보] 동작구서 가족 2명 확진…"감염경로 확인 중"

속보[아시아경제 한승곤 기자] 서울시 동작구청은 9일 신대방1동에 거주하는 가족 2명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

동작구에 따르면, 관내 43번 환자인 60대 남성은 지난 5일부터 발열·기침 증상이 있었고, 44번 환자인 50대 여성은 7일부터 같은 증상이 나타났다. 구청은 현재 감염경로 확인 중이다.

