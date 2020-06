원희룡 "진보 아류가 돼서는 영원히 2등…보수 유니폼 입고 승리해야"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] '야권 잠룡' 원희룡 제주지사가 "진보의 아류가 돼서는 영원히 2등"이라며 '보수 유전자'를 지켜야 한다고 목소리를 높였다. 그는 "용병에 의한 승리가 아니라 우리에 의한 승리를 해야 한다"고 강조하며 '자강론'에 힘을 싣기도 했다.

원 지사는 9일 장제원 미래통합당 의원실이 주도한 '대한민국 미래혁신포럼'에서 강연을 통해 "위기를 정면돌파하기 위해서는 보수 유전자를 회복해 이겨야 한다"며 이같이 말했다.

그는 "무엇보다 중요한 건 승리가 우리의 승리여야 한다는 것이다. 용병에 의한 승리가 아니라 우리에 의한 승리"라며 "대한민국의 역사적 담대한 변화를 주도한 바로 그 보수의 유니폼을 입고 승리해야 한다"고 말했다. 최근 김종인 통합당 비상대책위원장이 대놓고 "보수가 싫다"며 당을 '탈보수' 기조로 이끄는 것을 경계한 것으로 풀이된다.

단 그는 "당이 어려울 때 나갔다 들어왔다 했던 우리 동지들의 엔트리를 갖고 이겨야 한다"면서도 "우리가 히딩크가 필요했던 것처럼 용병 외국감독, 용병도 필요하다"며 김 비대위원장의 존재가 필요하다고 역설하기도 했다.

원 지사는 "대한민국 역사 속에서 담대한 변화를 주도했던 보수의 역동성, 그것을 발견하는 것이 대한민국 현대사의 핵심동력이고 우리의 정체성"이라며 "대한민국 보수는 민주주의와 타협하고, 금융실명제, 전국민 의료보험 도입, 이를 통해 형식적 민주주의의 내용을 채우는 실질적 민주주의까지 타협 속에서 내전과 쿠데타를 이루지 않고 민주주의 국가 대열에 올라섰다"고 평가했다.

이어 "시대적 변화가 왔을 때 보수는 냉철한 현실인식으로 글로벌 세계질서 움직임 속에서 냉철하게 평가하며 정면돌파를 선택했고, 그런 담대함이 있었기 때문에 많은 문제점이 있었지만 국민은 유일한 수권세력으로 지지했다"며 "하지만 언제부터인가 담대한 보수의 발전 동력이 희미해지고 소심, 쪼잔해졌다. 저희가 물려받은 담대한 변화의 유전자를 회복해야 한다"고 덧붙였다.

기본소득에 대해서도 긍정적으로 봤지만 '포퓰리즘'은 경계했다. 원 지사는 "제주에서 교육과 일자리, 그리고 우리 국민의 실질 삶을 돕기 위해 생산적 복지로 접근한 많은 (것들을) 기본소득이라고 하는데, 국민들의 기본 역량 기본 기회를 보장하는 정책으로 제주에서 쌓아가고 있다"며 "우리가 준비가 안 돼서 미래세대 자산을 훔쳐다 지금 빼앗아 나눠주는 포퓰리즘은 바로잡아야 한다"고 말했다.

그는 "가짜 진보집단은 코로나를 해결할 능력이 없고, 이들이 능한건 이념과 선동"이라며 "임기 동안만 빼앗아 나눠주며 인기를 얻고 표로 오면 됐고 그 다음에는 권력을 갖고 해결하겠다는 게 가짜 진보가 권력화되고 기득권화된 본질"이라고 여당을 비판했다. 그러면서도 "우선 우리한테 껌처럼 달라붙은 비호감, 혐오 내지는 적대감을 해소하는 노력을 해야 한다. 현 정권에 아무리 비판적이어도 '너희가 할 얘긴 아니지'라는 말을 듣는다"며 야당 역시 혐오감을 벗으려는 노력을 해야 한다고 강조했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr임춘한 기자 choon@asiae.co.kr