우리은행, 경영혁신 中企에 대출보증료 감면 등 혜택

[아시아경제 김효진 기자] 우리은행은 지난 8일 한국경영혁신중소기업협회(메인비즈협회)와 업무협약을 체결하고 경영혁신형 중소기업을 대상으로 금융지원을 실시한다고 9일 밝혔다. 협약식에는 박완식 우리은행 중소기업그룹장과 석용찬 메인비즈협회장 등 주요관계자가 참석했다.

'메인비즈(Management Innovation Business)'는 마케팅 및 조직혁신 등 비기술 분야의 경영혁신형 중소기업을 육성하기 위해 중소벤처기업부가 2006년 도입한 제도다.

이번 협약을 통해 우리은행은 메인비즈 기업에 ▲신규 취급분 신용보증기금 보증서 담보대출 보증료 3년간 매년 0.2%포인트 감면 ▲전자금융ㆍATMㆍ통장재발급 수수료 등의 면제 혜택을 제공한다.

한편 우리은행은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 피해로 어려움을 겪고 있는 우수 중소기업 금융지원을 지속하고 있다. 지난 3월에는 신용보증기금과 '혁신성장ㆍ수출ㆍ일자리창출 및 코로나19 피해 중소기업 금융지원 업무협약'을 체결해 특별출연 협약보증에 900억원, 보증료지원 협약보증에 3700억원을 지원했다. 4월에는 수출 규제와 코로나19로 어려움을 겪는 소재ㆍ부품ㆍ장비기업 지원을 위한 대출상품을 출시해 우대금리 혜택 등을 제공했다.

