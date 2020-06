통일부 "北, 연락사무소 오전 전화 안 받아"…북측, 오늘부터 남북 모든 통신선 차단(상보)

조선중앙통신 9일 정오부터 남북 연락채널 폐기, 대남업무 '적대성격' 전환

[아시아경제 임철영 기자] 통일부가 9일 오전 북측이 남북공동연락사무소 업무 개시 통화를 받지 않았다고 밝혔다.

통일부 관계자는 이날 "오늘 오전 연락사무소가 예정대로 북측과 연결을 시도했지만 받지 않았다"고 밝혔다. 북한이 9일 정오부터 남북을 잇는 모든 통신연락선을 완전히 차단·폐기한다고 전했다.

북한 관영매체 조선중앙통신은 "2020년 6월 9일 12시부터 북남(남북)공동연락사무소를 통해 유지해 오던 북남 당국 사이의 통신연락선, 북남 군부사이의 동서해통신연락선,북남통신시험연락선, 노동당 중앙위원회 본부청사와 청와대 사이의 직통통신연락선을 완전차단, 폐기하게 된다"고 보도했다.

통신은 김여정 당 제1부부장과 김영철 당 중앙위 부위원장이 지난 8일 대남사업 부서 사업총화회의에서 이러한 지시를 내렸다고 전했다.

통신은 두 사람이 "대남사업을 철저히 대적사업으로 전환해야 한다는 점을 강조하면서 배신자들과 쓰레기들이 저지른 죗값을 정확히 계산하기 위한 단계별 대적사업 계획들을 심의했다"면서 "우선 북남 사이의 모든 통신 연락선들을 완전 차단해버릴 데 대한 지시를 내렸다"고 했다.

통신은 대북전단에 대한 남한 정부의 대응을 문제 삼으며 "남조선당국은 저들의 중대한 책임을 너절한 간판을 들고 어쩔수 없다는듯 회피하면서 쓰레기들의 반공화국적대행위를 묵인하여 북남관계를 파국적인 종착점에로 몰아왔다"고 주장했다.

이어 "남조선당국의 무맥한 처사와 묵인하에 역스러운 쓰레기들은 반공화국적대행위를 감행하면서 감히 최고존엄을 건드리며 전체 우리 인민의 신성한 정신적핵을 우롱하였으며 결국 전체 우리 인민을 적대시하였다"고 했다.

앞서 북한은 지난 4일 김여정 노동당 제1부부장 담화와 5일 통일전선부 대변인담화를 통해 탈북민 대북전단 살포와 이에 대한 남한 당국의 대응을 비판하면서 남북관계 단절을 예고했다. 북측은 8일 오전 남북공동연락사무소를 통한 남측의 연락을 받지 않았지만 오후에는 응답을 하는 등의 행보를 보였다.

