신한금투, 360억 규모 베트남 전력장비업체 회사채 차환

베트남 젤렉스 그룹 회사채 리파이낸싱 완료

국내 증권사 최초로 베트남서 회사채 발행 후 2년 만에 차환

[아시아경제 이민우 기자] 신한금융투자가 360억원에 달하는 베트남 1위 전력장비그룹의 회사채를 차환(리파이낸싱)했다.

신한금투는 베트남 '젤렉스' 그룹의 회사채를 차환 완료했다고 9일 밝혔다. 2018년 국내 증권사 최초로 베트남 현지기업의 역내 회사채 발행에 성공한 데 이어 2년 만에 차환까지 성공한 것이다. 지난 2년간 젤렉스 그룹과 장기적인 신뢰를 쌓아오며 추가적인 거래를 수이했다는 점에서 베트남 자본시장에 보다 안착했다는 평이다.

이번 리파이낸싱은 지난 2년간 약 50% 이상 성장한 젤렉스의 재무역량을 반영해 총 발행규모가 기존 5000억동에서 7000억동(약 361억원)으로 늘어났으며 현지 기관투자자에게 모두 판매됐다. 본 거래는 신한금투 베트남 법인과 신한베트남은행이 모두 협업하는 구조로 진행됐다.

발행회사 젤렉스는 1995년 베트남 산업통상자원부에 의해 설립돼 2015년에 민영화된 그룹이다. 전선, 변압기, 계량기 등 베트남 전력장비 시장에서 50% 이상의 압도적인 시장지배력을 보유하고 있다. 또한 북부 최대의 산업단지 개발사, 베트남 대표 건자재 제조사, 하노이 최대의 상수도 처리회사, 신재생에너지 발전소 등 우수한 공기업을 자회사로 편입하며 베트남 대표 인프라 전문 그룹으로 성장 중이다.

신한금투 관계자는 "2018년부터 베트남 4건, 인도네시아 3건의 채권 발행을 주관하며 동남아시아 자본시장에서 잇따라 투자은행(IB) 거래를 성사시키고 있는 만큼 IB 플랫폼을 안정적으로 구축한 셈"이라며 "향후 차별화된 IB 역량과 경험을 통해 동남아시아 IB 선두주자로서 입지를 강화할 것"이라고 했다.

