1879 레오개발오픈 골프토너먼트 "3차 대회 개최"

'1879 레오개발오픈 골프토너먼트' 3회 대회가 개최된다.

프로와 아마추어가 필드에서 2대2 플레이를 펼치는 무대다. 오는 22일 예선전, 23일 본선이 펼쳐진다. 프로와 아마 36팀씩 등 총 72팀 288명의 선수들이 참가한다. 프로와 아마추어가 2명씩 동반 라운드하는 샷건 플레이 방식이다. 우승자는 1879만원을 받는다. 홀인원 외에도 시상식 참석자 이벤트 등 다양한 행사들이 치러진다. 갤러리 보험을 통해 경기 직관까지 가능하다.

연령과 성별, 프로, 아마추어에 따라 사용하는 티잉그라운드가 다르다. 참가자는 반드시 1879클럽을 1개 이상 장착해야 한다. 프로 18팀 성적순, 예선 1차 9팀, 예선 2차 9팀, 아마추어 9팀은 성적순으로 '컷 오프' 된다. 대회를 거듭하면서 상위 리그에서 뛰고 있는 프로들이 가세하고 있다는 게 흥미롭다. 매월 1회씩 연말까지 총 8회가 이어진다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.