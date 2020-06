100대 기업 1분기 해외매출, 전분기比 10.4% 감소

자동차 14.3%, 전기·전자 9.0%↓

올 2분기도 10% 이상 하락 우려

[아시아경제 이동우 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 국내 100대 기업의 올해 1분기 해외매출이 지난해 4분기 대비 10.4% 감소한 것으로 나타났다.

전국경제인연합회가 지난해 기준 매출액 상위 100대 기업의 올 1분기 연결기준 매출 공시자료를 분석한 결과 금융·보험업을 제외한 모든 업종의 해외매출이 감소했다고 9일 밝혔다.

해외생산 비중이 약 70%에 달하는 자동차 14.3%, 휴대폰·TV 해외생산 비중이 90%를 상회하는 전기·전자 업종은 9.0% 감소했다.

100대 기업 중 지역별 해외매출 실적을 발표하고 있는 상위 20대 기업의 대륙별 매출실적을 보면 1월부터 코로나19의 영향을 가장 먼저 받은 중국·아시아 지역은 11.8% 감소했다. 이어 유럽지역 13.0%, 미주지역 5.4% 감소하며 뒤를 이었다.

100대 기업 중 중국 매출을 별도 공개하는 상위 5개 기업인 삼성전자·현대자동차·LG전자·SK하이닉스·현대모비스의 1분기 중국 매출은 전분기 대비 24.6% 줄었다.

이중 반도체 단일품목 중심의 SK하이닉스는 7.9% 중국 매출이 증가한 반면 삼성전자 14.9%, 현대차 중국 합작법인(베이징현대)은 70% 각각 감소했다.

전경련은 100대 기업의 올 2분기 해외매출은 1분기 대비 10% 이상 감소할 것으로 예상했다.

김봉만 전경련 국제협력실장은 “4~5월 수출이 전년 동월대비 2개월 연속 20% 이상 감소했고 중국을 제외한 미국, 유럽의 제조업 경기 회복이 더딘 상황”이라며 “기업실적 전문 모니터링 기관이 10대 기업 2분기 매출이 올 1분기 대비 9.3% 감소를 전망했다”고 설명했다.

전경련은 기업의 해외비즈니스 여건 개선이 힘든 만큼 정부가 5월부터 시행 중인 한국 기업인의 ‘중국 방문 시 패스트트랙(신속통로)’ 특별 방역절차가 베트남, 인도네시아, 일본, 미국 등 주요 교역대상국으로 조속히 확대 시행되도록 노력해 줄 것을 당부했다.

