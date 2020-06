롯데백화점, 건강가전·수면가구 기회전 실시

[아시아경제 이승진 기자] 본격적인 여름 시작에 롯데백화점은 건강과 숙면을 책임지는 건강 가전, 가구 프로모션을 실시한다고 9일 밝혔다.

먼저 롯데백화점은 오는 12일부터 14일까지 건강 가전과 수면가구 구매고객 대상 최대 15% 사은행사와 6개월 무이자 행사를 진행한다. 건강 가전은 삼성전자, LG전자, 다이슨이 참여하며, 수면가구는 에이스, 시몬스, 템퍼 등이 참여한다. 에어컨은 프리미엄 모델을 주력 상품으로 최근의 트렌드를 반영한 디자인과 공기청정 기능과 외부에서 모바일 기기를 통해서 에어컨을 크고 끌 수 있는 IoT(사물인터넷) 기능이 포함된 모델을 대거 선보인다.

더불어 여름철 편안한 숙면을 위해 12일부터 21일까지 쿨링 베딩 기획전도 선보인다. 알베르망의 르네 인견 홑이불, 레노마 코지네스트 엘리 서커 카페트 등을 판매한다. 이외에도 12일부터 25일까지 2주간 롯데백화점은 백화점 식당가에서 사용할 수 있는 5000원 할인 쿠폰인 ‘맛있는 한끼, 밥이 보약 쿠폰’ 증정한다. 롯데백화점 애플리케이션에서 다운로드 가능하며, 선착순 3000명 대상으로 증정한다.

한편, 롯데백화점몰의 ‘100LIVE’는 전국민 건강 생활백서 행사의 일환으로 16일부터 25일까지 인플루언서들과 함께 식품, 스포츠, 아웃도어 등 다양한 상품들을 선보이는 라이브 방송 기획전 ‘방구석 건강생활 꿀팁 LIVE’를 준비했다. 16일 오후 2시 뮬라웨어를 시작으로, 세노비스, 노스페이스, Orga 등 브랜드의 특가상품을 선보인다. 25일 오후 8시에는 마지막 방송을 기념해 가수 V.O.S의 랜선 힐링 콘서트도 연다.

오세은 롯데백화점 생활가전팀장은 “올해 역대급 폭염이 예상되면서, 백화점 에어컨 수요도 예년보다 빨라지고 있다”며 “올해에는 코로나19로 인해 실내 생활이 증가되면서 살균소독이 가능한 에어드레서, 실내 공기 청정 기능이 강화된 에어컨 등의 수요가 특히 높아지고 있다“고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr