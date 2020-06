경기도 '청년 노동자통장' 2천명→9천명 대폭 확대

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 청년 노동자 통장 참여자를 2000명에서 9000명으로 대폭 확대한다.

경기도는 저소득 청년들의 목돈 마련과 금융관리 역량 강화, 청년들의 자립 기반 조성 등을 돕기 위해 이달 23일부터 다음 달 6일까지 '청년 노동자 통장' 참여자 9000명을 모집한다고 9일 밝혔다.

이 사업은 참여자가 2년간 일자리를 유지하면서 매달 10만원씩 저축하면 도 지원금 월 14만2000원을 포함해 2년 후에는 580만원의 목돈을 마련할 수 있도록 돕는 정책이다. 이 중 100만원은 코로나19로 인해 어려움을 겪고 있는 지역 소상공인을 위해 지역화폐로 지급된다.

도는 참여자들에게 사업기간 동안 재무ㆍ노무 교육과 금융 컨설팅 등도 지원한다. 참여자들은 청년통장을 통해 마련한 돈을 창업ㆍ운영자금, 결혼자금, 교육비, 대출 상환, 본인 역량 개발 등 다양한 용도로 자유롭게 사용할 수 있다.

신청 대상은 경기도에 거주하는 만 18세 이상 만 34세 이하 도민 가운데 가구소득 인정액이 기준 중위소득 100% 이하인 '청년노동자'다. 기업체에 근무하는 청년 외 비정규직이나 아르바이트를 하고 있는 청년, 자영업자도 신청할 수 있다.

모집 공고와 자세한 사항은 경기도(www.gg.go.kr), 경기도청년노동자통장(https://account.jobaba.net) 홈페이지에서 확인할 수 있다.

도는 서류 심사, 심의위원회 심의 등을 거쳐 오는 9월1일 참여 대상자를 최종 발표한다.

김경환 도 청년복지정책과장은 "경기도 청년 노동자 통장은 열심히 일하면서도 경제적 자립에 어려움을 겪고 있는 도내 청년 노동자들을 지원하고자 실시하는 사업"이라며 "최대한 많은 청년들이 일자리를 유지하며 사업 혜택을 누릴 수 있도록 적극 지원하겠다"고 약속했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr