[아시아경제 이관주 기자] 경기 고양시는 8일 인천 미추홀구에 거주하는 50대 여성 A씨가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

A씨는 앞서 4일 몸살과 오한, 설사 등 증상이 발현됐고 7일 오후 9시께 고열 증세를 보여 인천 한 병원을 찾았다가 코로나19 의심 소견과 폐렴 치료를 권유받고, 고양 명지병원 음압선별진료소로 입원했다가 이날 확진 판정을 받았다.

고양시는 관내 이동 동선 및 입원과정에서는 접촉자가 없다고 설명했다. 보건당국은 A씨의 감염 경로 확인을 위한 역학조사를 하고 있다.

