中, '서방 백신 개발 방해' 주장한 美 의원에 "증거 내놔"

[아시아경제 정현진 기자] 중국이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 개발을 방해한다는 미국 상원의원의 주장에 대해 중국 정부가 증거를 내놓으라며 비난했다.

화춘잉 중국 외교부 대변인은 8일 정례브리핑에서 "그 의원은 미국이 증거를 가지고 있다는데 그렇다면 증거를 제시하라"면서 "미국이 중국을 모함하고 비방한 일은 너무 많다"고 말했다.

중국이 언급한 '의원'은 공화당 소속 릭 스콧 상원의원이다. 그는 지난 7일 BBC 방송 인터뷰에서 "중국이 우리를 방해하거나 백신 개발 속도를 늦추려 한다는 증거를 갖고 있다"고 했다. 스콧 의원은 별도로 증거를 내놓지는 않았으나 정보기관에서 관련 내용이 나왔다고 답했다.

화 대변인은 "코로나19 백신 개발은 중국과 미국 간의 다툼이 아니라 인류와 바이러스 간의 전투"라면서 백신 개발을 방해하려한다는 미국의 주장을 지적했다.

아울러 화 대변인은 "시진핑 중국 국가주석이 세계보건기구(WHO) 총회에서 중국이 코로나19 백신을 완성하면 전 세계의 공공재가 될 것이라고 약속했다"면서 "미국도 먼저 백신을 개발하면 세계와 공유하겠다는 약속을 하기를 바란다"고 말했다.

