[아시아경제 이관주 기자] 모베이스전자 모베이스전자 012860 | 코스닥 증권정보 현재가 1,510 전일대비 20 등락률 +1.34% 거래량 752,351 전일가 1,490 2020.06.08 15:30 장마감 close 는 4월 이사회에서 결정된 회사분할(단순물적분할) 결정을 철회하기로 결정했다고 8일 공시했다.

회사 측은 "코로나19 여파 등 외부적 요인과 내부적 점검 결과 Mg공장 분할 이후 '신설회사가 안정적이고 효율적인 운영을 위한 충분한 준비가 되지 않았다고 판단'했다"고 밝혔다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr