경주시, '시민의 날' 기념식 … 코로나19 극복 유공시민에 표창

경주시문화상 수상자는 이상필·김규호·우창록씨

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 경주시는 8일 황룡원 야외정원에서 '제13회 시민의 날' 기념식을 갖고, 경주시문화상 수상자와 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복 유공시민에게 상장을 전달했다.

이날 기념식은 참가자 150여명이 전원 마스크 착용과 함께 발열체크 및 자가진단 체크를 거쳐 행사장에 입장하는 등 코로나19 생활 속 거리두기 수칙을 철저히 준수하는 가운데 진행됐다.

경주시문화상 수상자는 3명이다. 문화예술부문 이상필(경주항교 전교), 교육학술부문 김규호(경주대학교 교수), 특별상 부문 우창록(법무법인 율촌 대표)씨가 각각 수상했다.

코로나19 극복 유공시민 표창 대상자는 의료·보건, 자원봉사, 방역, 교육, 외국인지원, 사회경제, 홍보, 관외협조 분야에 걸쳐 총 25명이다.

감포읍발전협의회와 감포읍이장협의회는 도시계획도로의 조기개설을 위해 지역발전상생협력금을 기탁해 이번 기념식에서 감사패를 받았다. 또 경주재경향우회(회장 백승관)와 박태준(국무조정실)씨가 마스크 구매 협조 및 후원금 기탁 등으로 감사패를 받았다.

한편 제13회 경주시민의 날 기념식은 지역케이블방송인 헬로비전(채널25)으로 8일 오후 5시50분, 밤 11시에 녹화 방영된다.

◇ 코로나19 극복 유공시민 수상자 명단

▲의료·보건 분야 △이홍우(서울내과의원) △이춘식(경주내과의원) △김수마(위더스요양병원) △허기환(새천년내과의원) △도황(경주마취통증의학과의원) △하경임(동국대학교 경주병원) △최정현(큰마디 병원) △서혜영(위더스요양병원) △이정민(서울내과의원) △고한소리(경주마취통증의학과의원) △경주시약사회(회장 이문희) △김광진(우리들온누리약국)

▲자원봉사분야 △강남순(한땀한올바느질봉사회) △김옥경(선덕봉사회) △이옥희·김경미·조금자(아리랑보존경주지회)

▲방역분야 △경주시새마을회(회장 손지익)

▲교육분야 △스마트생활협동조합(이사장 김영수)

▲외국인지원분야 △이은숙(경주YMCA) ▲사회경제분야 △이상춘(현대강업 대표) △정금순(경주중심상가연합회)

▲홍보분야 △김종득(경주포커스)

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr