[아시아경제 이민지 기자] 진매트릭스 진매트릭스 109820 | 코스닥 증권정보 현재가 16,150 전일대비 900 등락률 +5.90% 거래량 2,568,788 전일가 15,250 2020.06.08 15:30 장마감 close 는 8일 미국 소재 기업에 5억4000만원 규모로 코로나19 진단키트를 공급하기로 했다고 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 11%에 해당하는 수준이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr