[아시아경제 이민지 기자] 제낙스 제낙스 065620 | 코스닥 증권정보 현재가 3,190 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,190 2020.06.08 15:30 장마감 close 는 8일 중국 양광특수강고분유한공사의 주식 8268만5232주를 56억3000만원에 연태개성공무유한공사에 양도한다고 공시했다.

이는 자기자본 대비 25%에 해당하는 수준이다. 양도 목적은 자회사 지분매각을 통한 재무구조 개선이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr