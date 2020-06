[아시아경제 이민지 기자] 인지컨트롤스 인지컨트롤스 023800 | 코스피 증권정보 현재가 4,380 전일대비 260 등락률 +6.31% 거래량 1,317,769 전일가 4,120 2020.06.08 14:11 장중(20분지연) close 는 8일 현대자동차와 전기차량용 냉각수 밸브공급 계약을 체결했다고 공시했다. 계약금액은 192억6600만원 수준으로 이는 최근 매출액 대비 3.9%에 해당한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr