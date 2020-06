박병석 국회의장(오른쪽)과 주호영 미래통합당 원내대표가 8일 국회 의장실에서 21대 국회 원구성 협상을 위한 회동에 참석, 회의 시작에 앞서 이야기를 나누고 있다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.