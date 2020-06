[아시아경제 박병희 기자] 제3회 페미니즘 연극제가 오는 6월26일~8월2일 '아이 엠 어 페미니스트(I AM A FEMINIST)'라는 주제로 열린다.

연극제 기간 중 서울 서대문구에 있는 공연장 '1M 스페이스'에서 여덟 작품이 공연된다.

연극제 주최측은 페미니즘이 하나가 아니듯, 페미니스트의 모습도 하나는 아니라며 모두 다른 고민을 담은 여덟 작품을 공연한다고 설명했다. 아울러 보건복지부의 '생활 속 거리두기 세부지침'을 준수하며 연극제를 준비하고 있다고 밝혔다.

제3회 페미니즘 연극제는 페미씨어터가 주최하고 재단법인 한국여성재단이 후원한다.

