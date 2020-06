與 "갑작스런 압수수색, 무분별한 취재경쟁…고인 마음 헤아려야"

남인순 민주당 최고위원, 8일 오전 최고위 회의서 "다시 한 번 유감 표명"

이해찬 당 대표, 김태년 민주당 대표는 공식 언급 없어

[아시아경제 원다라 기자] 더불어민주당이 평화의 집 관리소장 A씨 사망과 관련해 검찰 압수수색, 언론의 취재경쟁을 비판했다. 윤미향 민주당 의원도 추도사를 통해 "기자들이 마치 쉼터가 범죄자 소굴처럼 보도를 해대고, 검찰에서 쉼터로 들이닥쳐 압수수색을 했다. 매일같이 압박감, 죄인도 아닌데 죄인의식을 갖게 했다"고 지적했다.

남인순 민주당 최고위원은 8일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "갑작스럽게 고인이 되신 일본군 위안부 생존자 쉼터 소장님의 명복을 빈다"면서 "검찰의 갑작스런 압수수색과 언론의 과도하고 무분별한 취재경쟁으로 (인한) 고인의 불안과 고통은 차마 가늠할수조차 없었다"고 말했다. 이어 "검찰은 고인이에 대해 조사한 것이 없다고 변명하지 말고 고인이 어떤 심정일지 헤아려 보길 바란다"면서 "이미 (관련자료를) 제출하기로 했음에도 진행된 검찰의 과도한 압수수색에 다시 한 번 유감을 표한다"고 강조했다. 그러면서 "오랜 시간 위안부 피해자들을 위해 헌신한 고인을 위해 불필요한 관심과 억측, 악플을 멈춰달라"고 촉구했다.

윤 의원은 전일 페이스북에 올린 '추도사'를 통해 검찰과 언론을 비판했다. 윤 원은 "기자들이 대문 밖에서 카메라 세워놓고 생중계하며 마치 쉼터가 범죄자 소굴처럼 보도를 해대고, 검찰에서 쉼터로 들이닥쳐 압수수색을 했다"고 말했다. 이어 "매일같이 압박감, 죄인도 아닌데 죄인의식 갖게 하고, 쉴 새 없이 전화벨 소리로 괴롭힐 때마다 홀로 그것을 다 감당해 내느라 얼마나 힘들었을까"라면서 "내 피가 말라가는 것만 생각하느라 소장님 피가 말라가는 것은 살피지 못했다"면서 자책했다. 윤 의원은 A씨의 사망소식이 알려진 직후인 전일 오전 검은색 상ㆍ하의 차림으로 서울 마포구 연남동에 위치한 '평화의 우리집'을 찾았다.

범여권 김진애 열린민주당 원내대표도 이날 자신의 페이스북에 올린 글을 통해 "정의기억연대 마포쉼터 소장의 죽음이 전해졌다. 가슴 아프다"면서 "자칫 언론은 사회적 죽음을 만드는 주요 변수가 돼오지 않았냐, 제정신을 차려야 한다"고 비판했다. 우희종 전 더불어시민당 공동 대표는 정의연의 부고성명을 공유하며 "현대판 마녀재판은 진행형"이라고 지적했다.

다만 이해찬 민주당 대표, 김태년 민주당 원내대표 등은 이날까지 이와 관련해 별다른 언급을 하지 않았다. 국회 의원회관 윤 의원 사무실에는 '힘내세요' 등의 메모가 붙고 있다.

